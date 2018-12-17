«Что делать – мы не знаем» – застрявшие в Хайнане россияне ждут, когда их доставят домой

Ассоциация «Турпомощь» сообщает, что застрявшие в китайском Хайнане российские туристы партиями вылетают на родину. 334 клиента туроператора «Жемчужная река» будут доставлены в РФ авиакомпанией «Азур Эйр». Еще более 1200 туристов ранее были вывезены перевозчиком «Ир-Аэро». Именно из-за задолженности туроператора перед авиакомпанией и возникла сложившаяся ситуация. Но на данный момент ее заложниками остаются еще 800 человек.

Туристы остались на курорте в легкой одежде и ждут возвращения в холодную зимнюю Россию. Они не знают, как бороться со сложившейся ситуацией. При этом в Китае с ними обращаются хорошо и предоставляют бесплатные завтраки и обеды.

В общей сложности, из-за спора «Ир-Аэро» и «Жемчужной реки» пострадали более 1500 человек. Назвать точное число долгое время не представлялось возможным из-за отсутствия у некоторых туристов обратного билета. В связи с этим, Ростуризм уже исключил «Жемчужную реку» из федерального реестра туроператоров.

Напомним, российские туристы долгое время не могут вылететь с курортов китайского острова Хайнань домой. Хотя их разместили в отелях, люди начинают паниковать от долгой задержки.