Коллекторы угрожают жительнице Нижнего Новгорода облить лицо кислотой за несуществующие долги

Коллекторы угрожают жительнице Нижнего Новгорода облить лицо кислотой за долги, которые она не брала. В центре истории оказалась та же финансовая организация, жесткие методы которой уже ранее стали причиной возбуждения уголовного дела.

В начале декабря сообщалось о двух сестрах Красновых, которых атаковали коллекторы и даже пообещали расправиться с их детьми. Как рассказала «Звезде» Ирина Саввонова, сообщения с оскорблениями и угрозами присылают в адрес ее и ее семьи.

«Мне пришли два сообщения хамского содержания, с оскорблениями, с угрозами. Мразь, Коля долг не вернет, потеряешь самое дорогое в своей жалкой жизни. Тебе… сожгут, готовься. Да, это мне прислали, хотя я не брала никакого займа, у меня нет долгов», - рассказала Саввонова.

Муж женщины ранее брал кредит размером 40 тысяч рублей. Он платил исправно, но с регулярными задержками. Как выяснилось, зарплату мужчине выдавали позже, чем наступал срок очередного взноса. Этого оказалось достаточно, чтобы передать дело коллекторам. В ходе очередного телефонного разговора с коллекторами женщина пообещала своим обидчикам обратиться в полицию.

«У вас проблем нет или проблема появилась? Проблемы у вас будут, я в полицию обращусь. Проблема появилась, да. Вы хотите от нее избавиться? В полиции как обычно говорят: как вас убьют, так и приходите. Вот мы вас ждем», - сказала женщина по телефону.

В кредитной организации, которая передала долги коллекторам, назвали такое отношение «нечеловеческим» и объяснили свои действия.

«У нас в данный момент расторгнут договор с агентством ликвидации долгов. И та часть договоров, которая уже была передана, остается у них в работе, а новые договоры мы им уже не передаем», - сообщила Маргарита Пыркова, директор по маркетингу микрокредитной компании.

Из слов представителя кредитной организации следует, что Ирина Саввонова с мужем оказались заложниками старых обстоятельств. Семья намерена добиваться возбуждения уголовного дела.