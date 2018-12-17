Волкер анонсировал новые поставки оружия США Украине

США в ближайшее время может объявить о начале новых поставок оружия Украине. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер во время брифинга для журналистов.

«У нас есть возможность продать дополнительное "военное оборудование". Будут сделаны объявления», - сказал Волкер.

Он отметил, что о первых траншах конгресс объявит в ближайшие два месяца.

В начале марта Пентагон сообщил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы Javelin на общую сумму 47 миллионов долларов, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним.