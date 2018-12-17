В Госдепе допустили введение санкций против России после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе

В американском Госдепе заявили о возможности введения санкций против России из-за ситуации с украинскими военными кораблями в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Об этом заявил спецпредставитель департамента по Украине Курт Волкер. Он отметил, что ведет переговоры с европейскими странами, «чтобы быть уверенным» в координации действий.

«Это новая эскалация, исходящая от России в этом конфликте на Украине. Я хочу выслушать позицию наших партнеров уже сегодня», - цитирует Волкера РИА Новости.

Он заявил, что «в качестве ответа на действия РФ» рассматриваются в том числе и новые санкции.

Напомним, ранее Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Крым сообщило о пересечении украинскими военными кораблями границы России и их движении к Керченскому проливу. Служба также сообщила об отсутствии заявок от украинской стороны, осуществлении кораблями опасных маневров и неподчинении законным российским требованиям. В результате совершенных ими противоправных действий моряки украинского флота были задержаны.