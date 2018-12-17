Путин ответил на вопрос о судьбе осужденного в России Сенцова

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос члена Совета по развитию гражданского общества и права человека, режиссера Александра Сокурова, стоит ли возвращаться к теме судьбы осужденного в России за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова.

Путин с сомнением отнесся к предложению Сокурова не дожидаться реакции Киева и проработать этот вопрос. Об этом говорится в стенограмме с заседания Совета 11 декабря на сайте Кремля.

«Может быть, надо опережать уже этих политиков украинских, от которых никакого толка нет? И нам сделать шаг...» - спросил Сокуров. «Опережать украинских политиков не удастся, потому что они сами не знают сегодня, что они будут делать завтра... Тем не менее думать о проблемах, которые Вы подняли в самой заключительной фазе своего выступления, конечно, нужно. Мы думаем об этом», - ответил Путин.

Ранее сообщалось, что осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов начал писать сценарий фильма о жизни заключенных.

Сенцова обвиняют в России в организации и подготовке терактов в Крыму. Суд вынес приговор, по итогам которого Сенцова осудили на 20 лет колонии. В мае он объявил голодовку, которая продолжалась более 140 дней. В пятницу стало известно, что Сенцов прекратил голодать. Сейчас медики наблюдают за состоянием его здоровья.