Во Львове демонтируют стелу монумента советским солдатам

Стела высотой 30 метров больше не будет венчать Монумент славы советским воинам во Львове.

Произвести весь демонтаж за один раз оказалось проблематично, поэтому сложную конструкцию будут постепенно разрушать. Городской бюджет Львова из-за этого уменьшится на 295,8 тысячи гривен, что равняется более чем десяти тысячам долларов.

Портал zaxid.net сообщает, что закончить работы планируется к концу 2018 года, а части стелы - выставить в местном музее «Территория террора».

Ранее во Львове вандалы осквернили могилу Героя СССР разведчика Николая Кузнецова. Ее разрисовали и облили краской, но сам монумент разрушать не стали.