В Раде подписали закон о расширении зоны контроля Украины в Черном море
Закон с подписью спикера Верховной рады Украины направлен Петру Порошенко.
Фото: Nina Liashonok ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Верховная рада Украины направила украинскому президенту Петру Порошенко закон о расширении зоны контроля страны в Черном море. Инициатором стал спикер Рады Андрей Парубий.
«Дает возможность применять Вооруженные силы Украины в случае пересечения прилегающей зоны», - заявил Парубий.
В документе говорится, что закон регламентирует прилегающую зону в акватории Азовского моря и устанавливает ее на 22 километра.
Ранее стало известно, что Североатлантический альянс выразил желание оказать Украине «поддержку» на Черном море. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присутствие военного блока в этом регионе будет сохранено.