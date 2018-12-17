В Раде подписали закон о расширении зоны контроля Украины в Черном море

Верховная рада Украины направила украинскому президенту Петру Порошенко закон о расширении зоны контроля страны в Черном море. Инициатором стал спикер Рады Андрей Парубий.

«Дает возможность применять Вооруженные силы Украины в случае пересечения прилегающей зоны», - заявил Парубий.

В документе говорится, что закон регламентирует прилегающую зону в акватории Азовского моря и устанавливает ее на 22 километра.

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс выразил желание оказать Украине «поддержку» на Черном море. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присутствие военного блока в этом регионе будет сохранено.