В ДНР сообщили об усилении группировки ВСУ на Горловском направлении

Украинские силовики могут предпринять попытку наступления в Донбассе 24-25 декабря. Такие опасения выразил заместитель начальника Управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Не исключено, что 24-25 декабря Вооруженные силы Украины предпримут попытку наступления», - сказал журналистам Басурин.

По его словам, в последнее время ВСУ усилили и группировку силовиков на Горловском направлении. Там же, по данным разведки ДНР, находятся четыре бригады украинских силовиков, в том числе танковая и аэромобильная. Также ВСУ перебросили к Горловскому направлению два реактивных дивизиона «Ураган» и дивизион реактивных систем залпового огня «Смерч».

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике сообщили о прибытии в эшелона с украинской военной техникой. Об этом заявил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Он сообщил, что на железнодорожную станцию Рубежное прибыло 30 единиц БМП, 20 единиц автомобильной техники, 15 единиц бронетанковой техники. Кроме того, утверждает Осадчий, накануне в район населенного пункта Счастье тоже прибыли три единицы реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» из состава 59-й отдельной механизированной бригады ВСУ и группа наемников частной военной компании из Норвегии.

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