Находившийся в момент обрушения на крыше рабочий рассказал, что произошло на заводе в Дзержинском

Один из рабочих, Махмадшариф Камолов, рассказал, что в момент обрушения крыши завода в Дзержинском на ней находились трое ремонтников, включая его самого. По его словам, предварительно каждый из них получил наряд на работу и подписал его.

Камолов добавил, что не успел понять, что произошло, как оказался под завалом из бетонных плит.

«Повезло, что упала одна. Если бы упало две плиты, я бы не остался в живых», - сказал рабочий.

Мужчина также отметил несостоятельность имеющейся версии о том, что причиной падения кровли стал утеплитель, которым они с коллегами утепляли крышу: он просто не обладает достаточным для этого весом. При этом рабочий подчеркнул, что эксперты, которые давали свою оценку проводимым работам, заявили, что никакой опасности нет.

Еще один сотрудник завода, слесарь-сборщик Роман Климанов, рассказал, что в момент происшествия сложно было что-либо понять из-за внезапности происходившего. В результате обрушения он получил травмы кисти и головы.

«Я услышал звук, увидел, как падает потолок. И все, потом темнота. Сзади Азиз был (напарник Климанова - прим. ред.), он успел убежать, я не успел», - сказал слесарь.

Напомним, в понедельник, 17 декабря, в подмосковном городе Дзержинском на территории завода железобетонных изделий произошло обрушение кровли с одного из производственных сооружений. Число погибших при обрушении достигло трех человек. В настоящее время Следственный комитет проводит проверку.