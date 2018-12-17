Полиция изъяла у студентов Геолого-разведочного университета наркотики и оружие

В Российском государственном геолого-разведочном университете имени Серго Орджоникидзе заявили о профилактических мероприятиях МВД в общежитии вуза. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Из сообщения следует, что 17 декабря в общежитии университета в рамках проведенных полицией мероприятий были обнаружены наркотические средства и травматическое оружие.

«В ходе проведения мероприятий обнаружены и изъяты наркотические средства, травматическое оружие. В отношении лиц, причастных к указанным правонарушениям, ведется проверка», - говорится в нем.

Сейчас университет работает в штатном режиме, профилактические мероприятия завершены.