Полиция изъяла у студентов Геолого-разведочного университета наркотики и оружие
Полиция провела рейд в общежитии Геолого-разведочного университета в Москве.
Фото: wikimapia.org
В Российском государственном геолого-разведочном университете имени Серго Орджоникидзе заявили о профилактических мероприятиях МВД в общежитии вуза. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Из сообщения следует, что 17 декабря в общежитии университета в рамках проведенных полицией мероприятий были обнаружены наркотические средства и травматическое оружие.
«В ходе проведения мероприятий обнаружены и изъяты наркотические средства, травматическое оружие. В отношении лиц, причастных к указанным правонарушениям, ведется проверка», - говорится в нем.
Сейчас университет работает в штатном режиме, профилактические мероприятия завершены.