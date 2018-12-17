Полиция сообщает о побеге убийцы из психбольницы в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска из психиатрической больницы сбежал 63-летний опасный преступник Виктор Мошков по кличке Мошок. Мужчина покинул медучреждение через окно и скрылся в неизвестном направлении. В полиции сообщают, что он одет в светлую куртку с капюшоном, светлые штаны, черную футболку и черные ботинки.

«Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области разыскивается социально опасный гражданин Мошков Виктор Андреевич 25.07.1955 г. р., самовольно ушедший 17 декабря из психиатрической больницы в Кировском районе Новосибирска», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает газета «Известия», мужчина обвинялся в ряде тяжких преступлений, включая убийства и рабовладение. В марте этого года суд направил Мошкова на принудительное лечение, после того как в СИЗО у него произошел инсульт.

В пресс-службе регионального главка МВД РФ сообщают, что преступник опасен для общества. Возможно, рядом с больницей его ждали сообщники, которые могли распилить решетки на окнах. Подробности выясняются.