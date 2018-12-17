На Украине решили «успокоить наглых» архивными видеосъемками стрельб «Буков»

На странице так называемой Операции объединенных сил Украины в Facebook появился видеоролик с учений военнослужащих украинской армии. На кадрах представлена подготовка к стрельбам зенитно-ракетного комплекса «Бук». В названии к ролику указывается: «ЗРК "Бук" - усмиряет наглых, успокаивает "любознательных"».

«Во исполнение приказа командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева проведена проверка готовности дежурных сил противовоздушной обороны к выполнению задач по назначению», - говорится в сообщении.

Боевые расчеты ЗРК «Бук-М1» из состава подразделений ПВО объединенных сил по сигналу отправились на боевые позиции для отработки условно-боевой задачи.

В сообщении также говорится, что, заняв стартовые позиции, зенитно-ракетные батареи выполнили задачи по поиску воздушной цели, постановке ее на автоматическое сопровождение и условное уничтожение.

При этом, судя по видеоряду, стрельбы произведены так и не были. В конце ролика представлена архивная съемка с предыдущих учений.