Рабочий завода в Дзержинском рассказал, как выбрался из-под обрушившейся крыши

Один из пострадавших при обрушении кровли в здании завода в Дзержинском рассказал, как ему удалось выбраться из-под завалов.

По словам Романа Климанова, спастись ему помогла небольшая щель между упавшими элементами потолка.

«Мне повезло больше других. Рухнула крыша, я еле выбрался. Хорошо, что было откуда выбраться: осталась щель», - цитирует мужчину «360».

Но это не сберегло полностью его здоровье: мужчина получил травму головы. Его коллега, с которым они работали в паре, погиб. Климанов отметил, что «ничего не предвещало» беды.

Напомним, в понедельник, 17 декабря, в подмосковном городе Дзержинском на территории завода железобетонных изделий произошло обрушение кровли с одного из производственных сооружений. Число погибших при обрушении достигло трех человек. В настоящее время Следственный комитет проводит проверку.