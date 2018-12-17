УПЦ предала анафеме двух митрополитов за участие в «объединительном соборе»

Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) лишил сана митрополитов Винницкого Симеона (Шостацкого) и Переяслав-Хмельницкого Александра (Драбинко) и предал их анафеме из-за их участия в «объединительном соборе». Об этом заявил глава информационно-просветительского отдела церкви архиепископ Климент, сообщается на официальном сайте УПЦ.

«Синод уволил с руководства епархией и запретил священнослужение митрополита Винницкого Симеона и с руководства епархией викарного епископа Киевской митрополии Александра», - заявил Климент.

Так называемый объединительный собор прошел в Софийском храме на Украине 15 декабря по инициативе президента Петра Порошенко. В его ходе раскольники решили назвать свою объединенную церковь «Православной церковью Украины». «Объединительный собор» должен был избрать предстоятеля новой украинской церкви и принять ее устав.

В УПЦ заявляли, что не намерены участвовать в соборе. Только два ее представителя приняли решение приехать на мероприятие.

В Болгарской православной церкви резко раскритиковали «объединительный собор».

Планируется, что 6 января президент Украины Петр Порошенко вместе с Епифанием отправятся к патриарху Константинопольскому Варфоломею, который вручит им томос об автокефалии.