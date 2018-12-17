В Челябинске дети оказались на морозе из-за пожара в школе
Очаг возгорания оказался в раздевалке на первом этаже учебного заведения, причина устанавливается.
Фото: Типичный Челябинск, VK
Видео: newsHShd, Youtube
В понедельник, 17 декабря, в Челябинске загорелась школа № 19 в Тракторозаводском районе.
Возгорание произошло в гардеробе учебного заведения. Детей оперативно эвакуировали в соседние здания. Всего из школы вывели 1005 детей и 79 взрослых.
На месте инцидента работают экстренные службы. По сообщениям ГУ МЧС по Челябинской области, очаг пожара составил четыре квадратных метра, в настоящее время огонь ликвидирован. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.