В Кремле озвучили планы по расширению интеграции России и Белоруссии

Планы по расширению интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии прописаны в уже принятых документах. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Эти планы концептуально прописаны в тех документах, которые существуют в арсенале договорно-правовой базы нашего Союзного государства», - сообщил Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет страны — это святое. Он подчеркнул, что в любом случае интеграция не должна стать принуждением.

При этом Лукашенко отметил, что Москва и Минск всегда находили общий язык в разных вопросах и приходили к компромиссу.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия подпишут документ о взаимном признании виз. Документ будет регламентировать вопросы пересечения границы между РФ и Белоруссией иностранными гражданами. Подписание станет важным шагом на пути к единому визовому пространству.