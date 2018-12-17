Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию на Балканах

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию на Балканах. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня», - сказал Песков.

Также на заседании была поднята тема о положении регионов России, где сейчас наблюдаются сильные морозы. В этих регионах была особенно отмечена необходимость плотного контроля в сфере ЖКХ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров поставил под сомнение репутацию ЕС в вопросе разрешения Балканского кризиса. Главным очагом нестабильности на Балканах российский министр назвал Косово. По его словам, Приштина ничего не делает для деэскалации конфликта с официальным Белградом.