Лавров исключил возможность военного конфликта с Украиной

Россия не будет воевать с Украиной. Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» рассказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Если мы хотим сохранить Украину нейтральной страной, мы обязаны сделать так, чтобы все, кто живет на Украине, были в комфортном состоянии», - заключил министр иностранных дел РФ.

При этом признание независимости самопровозглашенных республик Донбасса будет «проявлением нервного срыва и слабости», сообщил Лавров. Ранее министр предупредил о подготовке Киевом вооруженных провокаций на линии соприкосновения в Донбассе и на границе с Крымом.

На юго-востоке страны для этой цели сформирована группировка ВСУ общей численностью 12 тысяч человек. По словам Лаврова, провокации возможны в конце декабря.

Отчасти Порошенко уже пошел на открытый конфликт с РФ, направив в ее территориальные воды три военных корабля. Двадцать пятого ноября они нарушили государственную границу в Керченском проливе и были задержаны.