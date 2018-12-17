«Грады» и норвежские наемники: ЛНР уличили ВСУ в стягивании сил к линии фронта

Начальник пресс-службы Народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что на железнодорожную станцию в населенном пункте Рубежное в Донбассе прибыл эшелон с украинской военной техникой.

«На железнодорожную станцию Рубежное отмечено прибытие эшелона с военной техникой: 30 единиц БМП, 20 единиц автомобильной техники, 15 единиц бронетанковой техники», - цитирует заявление NewsFront.

Вместе с тем Осадчий утверждает, что накануне в район населенного пункта Счастье также прибыли три единицы реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» из состава 59-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«По нашим данным, в район дислокации 3-го батальона 72-й бригады ВСУ в населенный пункт Новолуганское прибыла группа наемников частной военной компании из Норвегии в количестве 20 человек», - сообщил он.

В заключение Осадчий заявил, что бойцы ВСУ активизировали вдоль линии соприкосновения в Донбассе разведку с применением беспилотников.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины перебросили в Донбасс самоходные артиллерийские установки (САУ), боеприпасы и бронетранспортеры. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.