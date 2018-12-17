Украинский политолог рассказал о возможных провокациях в трех областях Украины

Официальный Киев может устроить провокацию в ближайшее время, чтобы продлить военное положение. Об этом в программе «Политический детектив» на телеканале «Звезда» заявил украинский эксперт доктор политических наук Александр Семченко.

«Я думаю, что возможны провокации. Я смотрю на ситуацию с Украины, и в первую очередь эта провокация будет направлена на то, чтобы информационно воздействовать на народных депутатов - на тех, которые принимают решение о военном положении. До окончания военного положения осталось две недели, и в это время может что-то произойти», - предположил Семченко.

По мнению политолога, для возможных провокаций могут быть использованы три области, граничащие с Россией, - Харьковская, Сумская или Черниговская.

«Где это может произойти? Я так прикинул, в Азовском и Черном море, скорее всего, нет. К Донбассу все привыкли, что бы в Донбассе ни происходило, там все равно не произойдет что-то, сопоставимое по масштабам и уровню урона для украинских вооруженных сил с иловайским, дебальцевским, изварьевским котлами. Там ничем не удивить. Поэтому провокации, наверное, будут на той части российско-украинской границы, которая не связана с Донбассом, - это Харьковская, Сумская и Черниговская области», - высказал свое мнение Семченко.

Эксперт также попытался представить, как именно будет выглядеть провокация.

«Предъявят какие-то трупы, какую-то подбитую технику и скажут, что якобы россияне напали. И потом Порошенко будет истерично требовать от Верховной рады ввести военное положение... И вполне возможно, что, поддавшись этой сиюминутной панике, депутаты за это проголосуют», - не исключил Семченко.

Порошенко ввел военное положение в ряде регионов на Украине 29 ноября, после того как три корабля ВМСУ незаконно вошли в воды РФ и в течение нескольких часов опасно маневрировали в Керченском проливе. В результате моряков задержали российские пограничники. Владимир Путин назвал случившееся провокацией Порошенко, организованной в преддверии выборов.

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