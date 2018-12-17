Хирурга, лечившего своих пациентов скотчем, назначили на должность и. о. главврача благовещенской больницы

В городской клинической больнице Благовещенска разразился скандал. По мнению персонала клиники, там незаконно смещен со своей должности главврач Сергей Петрухин. Поводом для карательных мер послужил инцидент с одной из пациенток.

Прооперированной женщине во время очередной перевязки зафиксировали стерильную повязку на теле скотчем. Сослались на недостаток пластыря.

Все происходило с одобрения и под контролем лечащего врача Андрея Роговченко. Петрухин в это время находился на больничном.

Коллеги медиков уверены, что ситуация с действующим главврачом - сведение личных счетов и провокация, в которой принимали участие родственники пациентки.

«В этот же день неожиданно приезжает дочь пациентки, фиксирует все на фото и видео. На следующий день она выкладывает обвинительный пост в социальных сетях с требованием к Минздраву обратить внимание на случившееся. По странному стечению обстоятельств Минздрав в этот же день издает приказ о назначении Андрея Роговченко исполняющим обязанности главврача. Он был лечащим врачом пациентки, и при нем была проведена эта перевязка», - рассказал «Звезде» источник в ГКБ Благовещенска.

Медработник, сообщивший о произошедшем на условиях анонимности, рассказал, что назначенный на должность главврач неоднократно брал деньги с пациентов за лечение.

Сейчас персонал больницы собирает подписи в поддержку Сергея Петрухина, который до сих пор находится на лечении. В ближайшее время открытое письмо с подписями будет передано в региональный Минздрав.