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Песков назвал очевидными и бесспорными проявления неонацизма на Украине

Наталия Майорова
13:44 17.12.2018
Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что украинская власть закрывает глаза на такие проявления.
Песков назвал очевидными и бесспорными проявления неонацизма на Украине
Фото: Serg Glovny ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал определенные проявления неонацизма на Украине «очевидными и бесспорными». Он добавил, что в связи с этим объяснима оценка украинских властей, согласно которой Киев «занимается попустительством, закрывает глаза на проявления неонацизма на Украине».

Таким образом он отреагировал на просьбу прокомментировать заявление главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что современный украинский режим имеет все черты неонацистского.

В то же время Песков пояснил, что подразумевается под чертами неонацизма на Украине.

«Это и тот факт, что неонацисты абсолютно не скрывают своих позиций, они публично говорят о своем отношении к тем или иным, они занимаются героизацией нацистов, говорят о своей приверженности идеологии нацистов», - сообщил пресс-секретарь президента РФ.

В заключение Песков отметил, что эти проявления «хорошо известные на весь мир» и давно ни для кого не секрет.

Ранее Лавров сообщил о планах Киева совершить вооруженные провокации на границе с РФ. Министр поделился информацией о скоплении бойцов ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе. По словам Лаврова, Киев направил туда 12 тысяч военнослужащих.

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