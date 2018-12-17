Носившему на руках сотрудника Росгвардии выписали штраф

Ислям Малеков, носивший на руках сотрудника Росгвардии, оштрафован на 20 тысяч рублей. Такое решение вынес Мещанский суд Москвы, поставив точку в долгом разбирательстве, сообщает РИА Новости.

«Суд постановил: признать Малекова виновным и назначить ему наказание в виде штрафа 20 тысяч рублей», - сказала судья Оксана Горюнова.

Инцидент произошел в мае 2018 года в вестибюле станции метро «Сухаревская». Малеков, ради шутки, поднял на руки сотрудника Росгвардии и пронес его несколько метров.

Позже видеозапись случившегося появилась в Сети.

В отношении «юмориста» было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья». Следователи посчитали, что молодой человек умышленно воспрепятствовал работе сотрудника, находившегося в форме и при исполнении.

Сам росгвардеец на суде заявил, что публикацией ролика в Сети обвиняемый причинил ему моральный вред.