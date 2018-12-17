Момент обрушения крыши на заводе в Дзержинском попал на видео

Обрушение крыши на территории завода в подмосковном Дзержинском попало на видео. Кадры были опубликованы в социальной сети «Вконтакте».

На видео показано, как в здании работают люди. Однако в какой-то момент гаснет свет и буквально за мгновения обрушивается крыша - многотонная конструкция падает прямо на рабочих.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. По данным МЧС, в результате обрушения погибли три человека. В настоящее время Следственный комитет РФ проводит проверку. По предварительным данным, обрушение произошло во время ремонта бетонных перекрытий: строители нарушили технологию проведения работ.

Спасатели отмечают, что под завалами в настоящее время могут находиться еще двое человек. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.