СБУ «рассекретила» цель украинских моряков в Керченском проливе

В Службе безопасности Украины рассказали о том, с какой целью сотрудники СБУ находились на борту задержанных в Керченском проливе кораблей.

Как уточняется в ответе СБУ на запрос «Украинских новостей», офицеры спецслужбы Украины выполняли «контрразведывательные задания».

«Офицеры украинской спецслужбы, которые были захвачены российской стороной в Керченской протоке 25 ноября, выполняли служебные задания по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено законом об СБУ», - цитирует сообщение портал «Новости Донецкой республики».

Ранее сообщалось, что 25 ноября три украинских корабля - «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» - нарушили границу РФ в Керченском проливе, после чего были задержаны российскими пограничниками. Нарушители на допросе признались, что выполняли приказ СБУ. Двадцать восьмого ноября Украина обратилась в ЕСПЧ для защиты своих задержанных моряков.

Однако накануне украинский военнослужащий Денис Гриценко, являвшийся командиром одного из задержанных кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, отказался от дачи показаний по делу о незаконном пересечении границы РФ.