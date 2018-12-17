Лесник из Красноярска на своем примере показал, как выжить трое суток в таежном сугробе

Красноярский лесник Игорь Шехоркин прожил в тайге трое суток на морозе. На такой экстремальный поступок мужчина решился, чтобы научить пользователей Сети выживать в суровых условиях.

Также к созданию ролика Игоря подтолкнул недавний трагический случай в Хакасии. Там пропали трое мужчин и одна женщина. Они поехали кататься на снегоходах и не вернулись из лесу после сильной метели.

Возможно, люди просто заблудились, не найдя собственных следов, сообщает сайт «Комсомольской правды».

По словам лесника, главное в такой ситуации - защита от ветра и холода. Здесь поможет берлога в сугробе, которую можно соорудить самостоятельно.

«В берлоге необходимо смастерить себе постель. Это можно сделать из тонких веток слоем примерно в ладонь толщиной. Вход в "пещеру" необходимо заделать большим куском коры», - поделился своим опытом лесник.

Следующая задача - найти воду и еду. Пить можно из ручьев, а питаться - ягодами шиповника и калины. Есть их необходимо с косточками - так питательнее, добавляет Игорь.

«Питался ягодами, три-четыре раза в день спускался к ручью. Так грелся и подсушивал одежду. На своей практике показал: провести несколько суток в лесу можно. Но, конечно, лучше, чтобы этого с вами не случилось», - предостерег своих зрителей Шехоркин.

Наверняка какие-то из этих советов знал испанский велотурист, которого местные жители обнаружили замерзающим на обочине трассы «Колыма» в Магаданской области. Мужчина пытался согреться в брезентовой палатке в 50-градусный мороз.

Утомленного путешественника доставили в гостиницу и оказали всю необходимую помощь. Сейчас его жизнь вне опасности.