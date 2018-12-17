Названа предварительная причина обрушения кровли в подмосковном Дзержинском

В понедельник, 17 декабря, в подмосковном городе Дзержинском на территории завода железобетонных изделий произошло обрушение кровли с одного из производственных сооружений.

Число погибших при обрушении кровли здания достигло трех человек. В настоящее время Следственный комитет проводит проверку.

Спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться еще как минимум два человека. Одновременно с наземными службами на месте работает и санитарная авиация.

«По предварительным данным, это рабочие предприятия», - сообщили в ГУ СК по Московской области.

Обстоятельства обрушения устанавливаются. По предварительным данным, оно произошло во время ремонта бетонных перекрытий: строители нарушили технологию проведения работ.

Как уточнила корреспондент «Звезды» Александра Селезенева с места ЧП, на перекрестке рядом с заводом дежурит вертолет. В любой момент он готов доставить пострадавших в больницы Москвы.

Ранее сообщалось, что крыша не выдержала тяжести снега. В здании, где случилось ЧП, производили холодильное оборудование.

По сообщениям экстренных служб, площадь обрушения составила 170 квадратных метров. Под завалами находятся несколько человек. Сейчас сотрудники МЧС пытаются их вызволить.