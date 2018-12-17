Затянувшийся отпуск: стало известно, когда вернутся остальные застрявшие на Хайнане россияне

Около 15 миллионов рублей потратят на вывоз оставшихся российских туристов, которые застряли на китайском острове Хайнань. Столько будет стоить экстренная отправка за людьми двух самолетов авиакомпании «Аврора».

Деньги на перелеты выделит ассоциация «Турпомощь». Сейчас на курорте остается 170 российских туристов. Среди них более 40 детей. Лайнеры должны отправиться за ними в ближайшие два дня.

Всего около полутора тысяч российских отдыхающих не смогли вовремя вернуться домой с китайского курорта, после того как полеты приостановила авиакомпания «ИрАэро».

Как заявляет перевозчик, причина - в долгах туроператора, который не оплатил рейсы.