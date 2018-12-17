Эксперт назвал причину отказа США от помощи России в Арктике

Глава Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал отказ США от участия в учениях в Арктике. Причиной тому стали опасения Вашингтона относительно возможной просьбы о помощи у России.

Коновалов подчеркнул, что, помимо России, членами Арктического совета являются страны НАТО.

«Поэтому очевидно, что США и союзники по НАТО все с большим беспокойством смотрят на укрепление позиций России в Арктике, потому что, естественно, у них есть свои виды на те полезные ископаемые, которые находятся в этом регионе», - подчеркнул он.

Вместе с тем Коновалов отметил, что в США чаще говорят о необходимости наращивания ледокольного флота и военного присутствия, поскольку «в будущем необходимо будет вести борьбу за Арктику».

Ранее американское издание сообщило, что США имеют проблемы с освоением Арктики из-за нехватки ледоколов, в то время как у России есть десятки таких судов.