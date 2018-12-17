В ФНС напомнили об изменениях в налоговом законодательстве с 2019 года

Россиянам напомнили об изменениях в налоговом законодательстве, которые вступают в силу с началом нового года. В частности, с 1 января 2019 года изменится порядок налогообложения земельных участков. Теперь, независимо от оснований, перерасчет производиться не будет, если это повлечет за собой автоматический рост ранее уплаченной налоговой суммы.

На этот шаг налоговики пошли, чтобы защитить интересы добросовестных плательщиков и стимулировать остальных не затягивать с уплатой имущественных долгов.

Изменится и порядок применения кадастровой стоимости для налогообложения земельных участков. В случае оспаривания кадастровой стоимости сведения о ее новом значении будут учитываться при определении налоговой базы с периода налогообложения участка по оспоренной кадастровой стоимости.

Инновационные научно-технические центры получат освобождение от уплаты земельного налога или существенные льготы.

Граждане предпенсионного возраста отныне имеют право на налоговый вычет, уменьшающий налоговую базу на величину кадастровой стоимости шести соток в отношении одного земельного участка.

С нового года плательщикам придется заполнять новую форму декларации по земельному налогу. В ней уже учтены изменения в порядке налогообложения земельных участков.

Изменения будут происходить также на региональном и муниципальном уровнях, так как органы исполнительной власти субъектов РФ получили полномочия утверждать результаты государственной кадастровой оценки земель. Кроме того, на уровне местного самоуправления власти могут устанавливать налоговые ставки и льготы.

