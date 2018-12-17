Лавров сообщил о планах России провести резолюцию в ГА ООН за сохранение ДРСМД

Москва выступает против развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что ДРСМД необходимо сохранить, для чего Россия намерена вновь провести резолюцию в Генассамблею ООН за сохранение ДРСМД.

«Мы выступаем за то, что Договор необходимо сохранить, он всем международным сообществом не раз признавался одним из краеугольных камней международной безопасности и стратегической стабильности», - сообщил Лавров в эфире радио «Комсомольская правда».

Вместе с тем глава МИД РФ подчеркнул, что США по-прежнему уходят от профессионального разговора по выполнению ДРСМД.

Ранее сообщалось, что по поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу через атташе по вопросам обороны при посольстве США в России были переданы обращения главе Пентагона Джеймсу Мэттису. В частности, глава российского военного ведомства предложил Мэттису провести обсуждение имеющихся у обеих стран разногласий в отношении условий соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности.