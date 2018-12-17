«Обнаружили случайно» - стали известны подробности спасения испанского туриста в Магадане

В администрации Сусуманского городского округа Магаданской области раскрыли подробности спасения испанского путешественника. Заместитель главы окружной администрации Людмила Партолина рассказала «Звезде» о дальнейшей судьбе туриста.

«Обнаружили его случайно. Мужчину отогрели, накормили и поместили в гостиницу. Туда же были вызваны врачи скорой помощи, которые его осмотрели. На следующий день сотрудники гостиницы посадили его на автобус до Магадана», - сказала Партолина.

Хосе Аандрес Абьян Пахарес решил совершить поездку на велосипеде по трассе «Колыма». Мужчина рассчитывал таким образом добраться до озера Байкал в Иркутской области.

Вояж едва не стоил теплолюбивому европейцу жизни. Эксперт по выживанию в экстремальных условиях Эдуард Халилов прокомментировал «Звезде» спасение велосипедиста и рассказал, как выжить в подобной ситуации.

«Человеку в таких условиях требуется надежное укрытие, которое защитит его от мороза, от снега и, самое главное, от ветра. Сам по себе сильный мороз не страшен, но если есть ветер, то даже в минус пять градусов человек может переохладиться вплоть до смертельного исхода. В местности, где нет подходящих деревьев, такое укрытие можно сделать из снега. В большом сугробе выкапывается пещера, и в ней можно спрятаться от непогоды», - поделился мнением эксперт по выживанию.

Он называет спасение испанца настоящим чудом. Если бы мужчину не заметили, он, скорее всего, замерз бы. Из Магадана велотурист намерен отправиться в Москву. На этот раз - самолетом.