Опубликованы первые кадры из здания с обрушившейся кровлей в Дзержинском

МЧС опубликовало первые кадры из производственного здания, где произошло обрушение кровли. Инцидент произошел в подмосковном Дзержинском.

Как ранее сообщили в пресс-службе МЧС, в результате ЧП есть пострадавшие. В экстренных службах отметили, что площадь обрушения составила 170 квадратных метров.

Спасатели уже достали тело одного погибшего из-под завалов. Шесть человек в результате инцидента пострадали.

Кроме того, в МЧС уточнили, что кровля на заводе рухнула при проведении ремонтных работ.