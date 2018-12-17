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Опубликованы первые кадры из здания с обрушившейся кровлей в Дзержинском

Наталия Майорова
11:02 17.12.2018
Спасатели уже достали тело одного погибшего из-под завалов в Дзержинском.
Фото: МЧС по МО

МЧС опубликовало первые кадры из производственного здания, где произошло обрушение кровли. Инцидент произошел в подмосковном Дзержинском.

Как ранее сообщили в пресс-службе МЧС, в результате ЧП есть пострадавшие. В экстренных службах отметили, что площадь обрушения составила 170 квадратных метров.

Спасатели уже достали тело одного погибшего из-под завалов. Шесть человек в результате инцидента пострадали.

Кроме того, в МЧС уточнили, что кровля на заводе рухнула при проведении ремонтных работ.

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