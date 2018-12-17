В ПФР напомнили о новых льготах для россиян в 2019 году

Пенсионный фонд России уже с 1 января 2019 года начнет работу по новому направлению, которое будет связано с обеспечением льготами людей предпенсионного возраста.

Как уточняет сайт «Российской газеты» со ссылкой на ПФР, с 2019 года начнет действовать переходный период к новому возрасту выхода на пенсию. В частности, для женщин новая планка установлена с 60 лет, для мужчин - с 65 лет. Причем возраст будет повышаться плавно: в следующем году на пенсию смогут выйти женщины, достигшие 55,5 года, мужчины - 60,5 года.

Таким образом, именно эта категория россиян в будущем году сможет получить право на предпенсионные льготы. Среди этих льгот - два оплачиваемых работодателем выходных дня для диспансеризации, а также защита от преднамеренного увольнения.

Что же касается налоговых льгот, то их «отвязали» от времени выхода на пенсию и прикрепили к возрасту 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В некоторых регионах пенсионеры будут освобождены и от уплаты транспортного налога полностью или частично.

В ПФР напомнили, что у категории людей пенсионный возраст в будущем году не изменится, однако соответствующие льготы за пять лет до выхода на пенсию все равно будут предоставлены. Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы уже с 45 лет.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2021 года. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.