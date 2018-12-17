Три человека пострадали при обрушении кровли в подмосковном Дзержинском

Обрушение кровли произошло в производственном здании в подмосковном Дзержинске, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По сообщениям экстренных служб, площадь обрушения составила 170 квадратных метров. Под завалами находятся четыре человека. Сейчас сотрудники МЧС пытаются их вызволить.

«По предварительным данным, под завалами могут находиться от четырех до восьми человек», - сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

ЧП произошло на улице Академика Жукова, дом № 2. Три человека получили травмы.

К месту ЧП прибывают кареты скорой помощи. Представители оперативных служб выясняют все обстоятельства случившегося.