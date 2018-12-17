Смертельное ДТП в Ульяновске попало на видео
Иномарка налетела на пешехода, когда тот переходил дорогу.
Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
Видео: autoulsk, Instagram
Смертельное ДТП случилось в Заволжском районе Ульяновска в воскресенье, 16 декабря. В результате аварии погиб мужчина.
Как уточняет портал ulpravda.ru, инцидент произошел примерно в 17:00 на проспекте генерала Тюленева. Кадры ЧП были опубликовано в Instagram.
На видео показано, как на переходившего дорогу мужчину на огромной скорости налетела иномарка Porsche Cayenne. Уточняется, что пешеходу выжить не удалось.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.