Киев пожаловался на Брюссель из-за закрытого для Украины европейского рынка

Киеву по-прежнему нет места на внутреннем рынке ЕС. Интеграция Украины в экономику единой Европы пока откладывается, сообщил изданию «Зеркало недели» советник министра иностранных дел страны Тарас Качка.

«Единственное исключение в нынешней повестке дня - энергетика. Но это лишь подтверждает общее правило: Украина не может навязать ЕС интеграционную логику Соглашения об ассоциации», - заявил Качка.

Особенно наглядно разногласия Киева и Брюсселя иллюстрирует Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции. На Украине не раз заявляли о соответствии нового законодательства законам ЕС в сфере технического регулирования. Однако заключение соглашения все время откладывается.

В начале следующего года европарламентарии готовы только рассмотреть и изучить возможности для начала оценки инфраструктуры Украины.

«То есть даже не начать саму оценку, которая дала бы основания формально провести переговоры, а только обсудить ее возможность. Итак, соглашение, столь необходимое для промышленной интеграции Украины с экономикой ЕС, вновь откладывается», - подытожил советник главы МИД Украины.

Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и ЕС было подписано в июне 2014 года. В то же время частично начала действовать политическая часть договора. С 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся свободной торговли.