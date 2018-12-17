Израиль показал на видео испытания своего «мощнейшего БТР»

Разработанный в Израиле бронетранспортер Namer может заменить американский M2 Bradley. Кроме того, эта техника способна выступить прототипом американской боевой машины пехоты будущего, уверен автор издания The Popular Mechanics.

Кадры стрельб противотанковыми управляемыми ракетами из выдвижной установки машины были опубликованы министерством обороны Израиля на YouTube.

Вместе с тем автор материала в американском журнале уверен, что модернизированная машина получила также беспилотную башню с 30-миллиметровой автоматической пушкой, а еще выдвижную установку для запуска пары противотанковых ракет Spike-MR.

Namer, который был создан на базе танка Merkava IV, также получил систему активной танковой защиты Trophy.

«В результате получается самая вооруженная и бронированная машина огневой поддержки», - отмечает автор издания.

Израильская компания Rafael начала разработку БТР Namer еще в 2000-х годах в качестве тяжелого бронетранспортера. Машина весит 60 тонн - примерно вдвое тяжелее, чем M2 Bradley.