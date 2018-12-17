Споры о мигрантах могут привести к остановке работы правительства США

Работа Белого дома и других правительственных учреждений США может быть заблокирована уже в ближайшее время. Это произойдет, если демократы и республиканцы продолжат спор вокруг законопроекта о бюджете.

В случае отсутствия консенсуса между сторонами уже 22 декабря работа администрации может быть частично приостановлена, сообщает The Washington Post.

Споры не утихают из-за строительства стены на границе США и Мексики. Возведение забора против незаконных мигрантов было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Затея действующего президента США обойдется налогоплательщикам в пять миллиардов долларов, что и вызывает ожесточенные споры между конгрессменами.

Накануне председатель комитета по ассигнованиям сената Ричард Шелби выразил надежду, что политикам удастся договориться и избежать худшего из возможных сценариев.

Бюджеты всех агентств должны были быть утверждены еще в октябре. Под угрозой работа 800 тысяч из 2,1 миллиона федеральных служащих. Их офисы попросту могут оказаться без финансирования.

В последний раз нечто подобное происходило в США в конце января этого года и тоже по причине законопроекта по мигрантам. Тогда демократы требовали включить в финансовые документы меры по их защите от депортации.