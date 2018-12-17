Испанец едва не замерз насмерть по пути из Магадана на Байкал на велосипеде
Испанец Хосе Андрес Абьян Пахарес решил совершить путешествие по трассе «Колыма» на велосипеде. Всю дорогу он планировал ночевать в палатке. Конечной точкой путешествия должен был стать Байкал. Однако задумка не удалась: турист едва не замерз насмерть на колымской трассе.
Сильные морозы в -50 градусов помешали туристу осуществить задуманное. В результате мужчина получил серьезные обморожения руки, но его вовремя спасли местные жители, которые ехали в Магадан по делам. Пострадавший был довезен до ближайшего населенного пункта.
По словам представителя администрации колымского города Сусуман, испанцу вызвали скорую помощь и обработали руку.
«Если бы не ребята, которые увезли его с трассы, он однозначно бы погиб. Парень, видимо, не очень хорошо понимал, что такое колымские морозы», - цитирует его портал «Шелеховский Вестник».
В настоящее время испанец собирается улететь из Магадана в Москву.