Стало известно о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Швейцарии

Двое россиян, которые пострадали в крупном ДТП в Швейцарии, остаются в одной из больниц Цюриха. Это женщина - ей уже сделали операцию, и мужчина - у него перелом бедра. Сегодня обоих пациентов осмотрят врачи, после чего станет ясно: отправят их на родину или будут лечить на месте, в Швейцарии.

Российские дипломаты держат связь с пострадавшими и их родственниками. В посольстве также уточнили, что еще восемь наших соотечественников уже выписаны. У них легкие травмы, которые здоровью не угрожают, - ушибы и порезы.

Автобус, в котором ехали россияне, попал в аварию в ночь на воскресенье. По словам очевидцев, водитель слишком резко вошел в поворот. Машину занесло, и она на большой скорости врезалась в ограждение шоссе.

Одна из пассажирок - ее гражданство не уточняется - погибла. Всего в салоне автобуса находилось больше 40 человек.