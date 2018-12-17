На Украине разоружили единственный ракетный катер

Единственный ракетный катер ВМС Украины «Прилуки» разоружен. С корабля демонтированы пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М «Термит». Об этом сообщает «Украинский военный портал».

Речь идет о противокорабельных боевых снарядах «Нептун» украинского производства. Эти ракеты созданы на основе советской и российской противокорабельной ракеты Х-35. Однако «Нептун» до сих пор не прошел государственные испытания.

Ракетный катер «Прилуки» вошел в состав ВМФ СССР в 1980 году. В 1996 году катер был передан Украине. С тех пор на корабле были смонтированы две пусковые ракетные установки П-15М «Термит», а также артиллерийские установки АК-176М и АК-630М.

Однако после воссоединения Крыма с Россией боекомплект для катера остался на территории полуострова.