В Минздраве уточнили, за что не должны платить пациенты

В Министерстве здравоохранения разъяснили, за какие услуги врачебной помощи не должны платить россияне.

В частности, для граждан РФ предусматривается бесплатная первичная медико-санитарная помощь, которая оказывается фельдшерами, акушерами или врачами-специалистами. Также в ведомстве отметили, что россияне не должны платить за специализированную помощь - профилактику, диагностику и лечение заболеваний, которые требуют использования специальных методов и технологий.

Кроме того, предполагается бесплатная высокотехнологичная помощь с применением сложных или уникальных методов лечения.

Россияне не обязаны платить за скорую медицинскую помощь, оказывающуюся при срочном врачебном вмешательстве.

Вместе с тем для граждан РФ должны быть бесплатными медицинская реабилитация, экстракорпоральное оплодотворение, диализ, химиотерапия при злокачественных заболеваниях и профилактические мероприятия.

В Минздраве РФ подчеркнули, что бесплатными также являются оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарств в стационарах. Речь идет о лекарственных препаратах, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших. Россияне не должны платить за назначение и применение медицинских изделий, компоненты крови и лечебного питания, за размещение пациентов в маломестных палатах по медицинским или эпидемиологическим показаниям.

В случае если госпитализация требуется ребенку до четырех лет, то спальное место в палате и питание в стационаре должны бесплатно предоставляться одному из его родителей или законных представителей.

Также бесплатна транспортировка стационарных пациентов с целью диагностических исследований, если отсутствует возможность провести их в медучреждении.