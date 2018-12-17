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Полиция задержала мошенницу, которая вымогала деньги у участников конкурса «Новая звезда»

Мария Осипова
08:25 17.12.2018
Пожилая женщина предлагала выбывшим из конкурса участникам, возвращение в проект за деньги.
Фото: ТРК «Звезда»

Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда - 2019», который стартует на нашем канале в это воскресенье, привлек талантливых исполнителей со всей страны и всех возрастов но и отпетых мошенников. Точнее мошенницу - причем, весьма преклонного возраста. Женщина предлагала участникам успешное прохождение кастинга за деньги.

С виду это безобидная старушка, кажется, пришла в банкомат, снять пенсию. Но нет, это бабуля-божий одуванчик наживается на доверчивых участниках песенного конкурса «Новая звезда». За энную сумму обещает продвижение в полуфинал.

«Первый раз была судима в 1987 году, тоже мошенничество, срок четыре года, я отсидела, освободилась в 1991 году», - рассказывает злоумышленница.

Бабуля-хакер - в соцсетях вычисляла, кто прошел отборочный этап, а кто нет. Не зная жалости играла на чувствах творческих людей и предлагала вернуться в проект, разумеется, не бесплатно. Стоит отметить вовлеченность женщины в происходящее в «Новой звезде».

Кажется она и сама поверила, что состоит в руководстве медиахолдинга – оперирует именами и фамилиями продюсеров, датами съемок, гостиницами. Беседует по 20 минут - рассуждает о семье, о курсе доллара, да о русской душе. Иногда представляется сотрудником минобороны – Светланой Николаевной.

Коварная злоумышленница создала команду в одном лице. Дальше в игру вступает ее альтер эго – некий Сергей Платов. Он трубку не берет, человек занятой, общается только по переписке.

Сергей - доброжелательный и общительный. Всегда желает удачи и боевого настроя, к слову пишет грамотно. Даже дает советы, как выступать. Но и, между делом, напоминает про 28 тысяч рублей, которые надо бы не забыть перевести к концу недели.

«За комплекс услуг, в который могли входить подготовка оригинальной песни, съемки видеоклипа и репетиции, необходимо было перевести на банковскую карту от шести до 28 тысяч рублей. Все деньги обналичивались в банкомате в городе Суворов Тульской области в течении часа после поступления», - рассказывает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Но сознательные участники на всякий случай сообщения сохраняли, а телефонные разговоры записывали. Не все смогла расчетливая хладнокровная преступница-рецидивистка предугадать - вот Бадма Эрдигоряев из Хакассии, востребованный артист на родине, участвовать в телепроекте просто не смог по личным причинам. Он прошел отборочный тур, но объяснился с продюсерами, что вынужден выбыть сам из конкурса. А тут его вдруг опять приглашают, да еще и за деньги.

«Мне показалось, что человек не компетентен. Разговор с продюсерами у меня уже состоялся. Я все понял и записал нашу беседу на диктофон», - пояснил певец Эрдигоряев.

Дальше сообщения о звонках с подобными историями посыпались на руководителей проекта. Которые, в свою очередь, обратились в службу безопасности телеканала «Звезда» и в полицию.

«Больше всего меня поразил цинизм, с которым она пыталась втереться в доверие молодым людям, рассказывала про своих детей, играла именно на психологических вещах. Участие в конкурсе за деньги само по себе отвратительно, потому что мы обеспечиваем артистов от и до, они приезжают на наш конкурс абсолютно бесплатно из всех глубинок - от Владивостока до Калининграда», - уверяет ведущий продюсер Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда» Дарья Пиманова.

Более того, выяснилось, она уже 10 лет как в розыске. Сейчас пожилая дама задержана и против нее уже возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Также в рамках расследования полиция выяснит, причастен ли еще кто-то к этому делу, помимо самой злоумышленницы и воображаемого продюсера Сергея Платова, о котором никогда не слышали на нашем телеканале.

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