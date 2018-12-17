Эксперты при помощи «Струны» определят степень повреждения здания в Вологде

На место взрыва бытового газа в жилом доме в Вологде прибыли московские специалисты. С помощью специального комплекса «Струна» им предстоит определить степень повреждения здания.

От выводов экспертов зависит то, как скоро спасатели смогут начать разбор завалов и подключить к дому коммуникации.

Жители смогут попасть в свои квартиры лишь тогда, когда здание признают безопасным. Как сообщили в Следственном комитете РФ, взрыв газа произошел во время включения света в квартире. Ее владельцев почти сутки не были дома, и, вероятнее всего, они забыли выключить кухонную плиту.

Все это время в помещении накапливался газ, а когда жильцы попытались включить свет, произошел взрыв. Женщина погибла на месте, мужчина получил тяжелые травмы. Всего из дома эвакуированы около 90 человек.