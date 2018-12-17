В России могут назначить алименты для супругов оставшихся с детьми и без работы

Неработающий супруг, с которым после развода остались дети, должен получать ежемесячные выплаты. С такой инициативой в Министерство труда обратилась председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Общественница считает, что необходимость в получении одним из родителей алиментов назрела давно и вызвана не только ростом числа разводов, но и снижением уровня жизни, сообщает RT.

«Супруг, с которым после развода остаются дети, не может устроиться на работу из-за их малолетнего возраста, необходимости грудного вскармливания, состояния их здоровья и без ущерба для их воспитания и полноценного развития. Ситуация распространенная», - заявила Волынец.

Выплаты на содержание бывшего супруга или супруги будет определяться из расчета минимального размера оплаты труда и составят не менее одного МРОТ. По мнению авторов инициативы такая мера поможет поддержать финансовое положение семьи и защитить законные интересы детей.

Ирина Волынец предлагает выплачивать алименты до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет или пока бывший супруг не трудоустроится. Об этом алиментщика необходимо будет документально известить. В противном случае выплаты можно будет оспорить в суде.

Ране стало известно о том, что должников по алиментам хотят лишить права получения водительского удостоверения.