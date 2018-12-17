Мощный взрыв прогремел у здания греческого телеканала: видео

Мощный взрыв прогремел вблизи здания греческого телеканала Skai в пригороде Афин. Как уточняет Associated Press, в действие было приведено неустановленное мощное взрывное устройство. В результате инцидента пострадавших нет.

Сообщается, что взрыв прогремел в понедельник, 17 декабря. Однако перед этим в штаб-квартиру телеканала поступил телефонный звонок с предупреждением о готовящемся ЧП. Благодаря этому был эвакуирован персонал, что и позволило избежать жертв.

Здание же получило значительный ущерб. В настоящее время ответственность за взрыв никто на себя не взял. По данным агентства, связанные со СМИ объекты в Греции и ранее становились целями вооруженных анархистских группировок.