Названы предварительные причины жесткой посадки Ми-8 в Томской области

Причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 в Томской области могли стать сложные метеоусловия. Об этом заявили в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры, сотрудники которой разбираются в произошедшем.

«В настоящее время рассматриваются версии неблагоприятных погодных условий. Из-за особенностей местности ветер мог резко измениться и повлиять на приземление вертолета», - цитирует заявление ведомства «Интерфакс-Сибирь».

Ранее стало известно, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе города Кедровый в Томкой области. Вертолет с большой силой ударился о землю, подломил одну из стоек шасси и завалился на бок. На борту находились три члена экипажа и 22 пассажира. Все – вахтовики с Майского месторождения, которое разрабатывает индийская компания.

В результате инцидента пострадали пять человек, троим из них понадобилась госпитализация. Погибших нет. В транспортной прокуратуре подчеркнули, что по результатам первичного расследования технических неисправностей у вертолета не обнаружено.