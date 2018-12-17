Над США нависла загадочная 80-километровая «капля»

Таинственный крупный объект завис в небе над США. Находку удалось сделать американским метеорологам.

Как уточняет издание The Drive, 80-километровый объект завис сразу над тремя штатами - Иллинойсом, Индианой и Кентукки. Причем загадочная форма, напоминающая каплю, провисела над США более 10 часов.

По данным сообщения, объект размещался на высоте трех километров над уровнем земли и постоянно двигался, меняя форму. В частности, первоначально он выглядел как округлый сгусток, однако спустя какое-то время стал более вытянутым.

Отмечается, что таинственный объект сначала заметили сотрудники метеорологических станций, после чего к наблюдениям подключились специалисты Национальной метеослужбы.

Сначала о явлении заявил метеоролог Уэйн Харт с телестанции WEHT в американском штате Индиана. Он предположил, что загадочная «капля» образовалась после пролета военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules. При этом, по мнению метеоролога, на самолете якобы сработал выброс ложных целей.

Однако эта версия не получила поддержки – другие специалисты привели контраргументы и подчеркнули, что для таких ложных тепловых целей таинственная «капля» имела слишком высокую температуру. Причем ни одна военная база в этих окрестностях не фиксировала случаев пролета С-130.

Согласно другой версии, «капля» - это результат секретного военного испытания неизвестного вещества в воздухе. Тем не менее, исследователям не удалось прийти к общему выводу о том, чем же все-таки являлся загадочный объект. Видео было опубликовано в Twitter.