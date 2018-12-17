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Целый микрорайон отстраивают сирийцы на границе с Идлибской зоной деэскалации

Алексей Савелов
07:10 17.12.2018
По словам инженеров, дома будут полностью восстановлены через четыре года.

Сирийский район «десять-семьдесят» на границе с мятежной провинцией Идлиб вновь начали восстанавливать. До зоны деэскалации, где еще находятся боевики, меньше километра, но стройка идет полным ходом. Свое название этот микрорайон получил по количеству квартир, его начали возводить еще шесть лет назад, но ни один дом так и не успели заселить, вмешалась война.

«Очень много домов, которые бомбили, сейчас мы их восстанавливаем, это где-то тысяча квартир, больше 300 домов, сильно разрушены. Самое большая проблема сейчас – это нехватка рабочих рук», - сказал Аймад Али, инженер.

За короткое время, после окончания боевых действий строители возвели около сотни новых домов, параллельно с этим идут работы по восстановлению пострадавших за годы войны зданий. По словам инженеров, проект полностью они сдадут через четыре года.

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